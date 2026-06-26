Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Terima Investor India

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menerima investor asal India, J.K. Enterprises Anant Singhania yang menjajaki perluasan investasi produk pertanian dan energi surya.

Anant Singhania berbincang langsung dengan Luthfi di Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan Kota Semarang, Kamis (25/6).

Anant mengatakan J.K. Enterprises telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 50 tahun. Perusahaan yang bergerak di bidang alat potong, perkakas tangan, kikir, dan mata bor itu kini melirik Jateng untuk memperluas lini produksi.

“Kami sedang melihat peluang pada produk-produk pertanian karena permintaannya besar, baik di pasar domestik maupun ekspor. Kami juga mempelajari produk lain seperti solar pumps dan solar products (pompa tenaga surya dan produk energi surya, red),” kata Anant.

Meski belum menyebutkan angka yang akan dikucurkan, Anant mengatakan besaran investasi akan bergantung pada respons pasar dan perkembangan bisnis ke depan.

Dia juga optimistis rencana pengembangan investasi tersebut dapat berjalan. Bahkan menurutnya, sambutan Gubernur Luthfi memberikan respons cepat terhadap setiap persoalan yang dihadapi investor.

“Sangat proaktif memberikan arahan dan pendampingan. Kami benar-benar merasakan dukungan dari Gubernur (Ahmad Luthfi, red),” ujarnya.

Sementara itu, Ahmad Luthfi memastikan akan memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan investasi melalui koordinasi dengan kementerian terkait maupun pendampingan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng.