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Simak! Jawa Tengah Butuh 1.000 Formasi CPNS 2026

Jumat, 26 Juni 2026 – 14:30 WIB
Simak! Jawa Tengah Butuh 1.000 Formasi CPNS 2026 - JPNN.com Jateng
Ilustrasi peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tahun ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mengusulkan sekitar 1.000 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Mayoritas formasi itu diperuntukkan bagi tenaga kesehatan (nakes), terutama dokter spesialis dan perawat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno mengatakan kebutuhan nakes yang masih cukup tinggi terjadi seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

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"Yang diajukan tahun ini sekitar 1.000 formasi, mayoritas tenaga kesehatan," ujar Sumarno Kamis (25/6).

Meski demikian, pemenuhan kebutuhan nakes masih bergantung pada kebijakan dan persetujuan dari Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).

Selama ini, usulan formasi yang diajukan pemerintah daerah (pemda) tak selalu dapat dipenuhi secara penuh oleh pemerintah pusat.

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Selain kekurangan tenaga perawat, Jateng juga masih menghadapi keterbatasan jumlah dokter spesialis, terutama yang bertugas di rumah sakit daerah. (ink/jpnn)

Jateng membutuhkan 1.000 formasi CPNS pada 2026. Begini penjelasannya, simak!

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

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TAGS   pemprov jateng Jawa Tengah cpns cpns 2026 lowongan cpns

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