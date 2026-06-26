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10.480 Batang Rokok Ilegal Disita, Pemilik Warung Sempat Coba Pindahkan Barang Bukti

Jumat, 26 Juni 2026 – 15:00 WIB
10.480 Batang Rokok Ilegal Disita, Pemilik Warung Sempat Coba Pindahkan Barang Bukti - JPNN.com Jateng
Petugas Satpol PP Kabupaten Batang sedang melakukan operasi rokok ilegal di sebuah warung kelontong, di Batang, belum lama ini. (ANTARA/HO-Humas Kabupaten Batang)

jateng.jpnn.com, BATANG - Tim gabungan yang terdiri atas Satpol PP Kabupaten Batang, Bea Cukai Tegal, kepolisian, dan TNI menyita 10.480 batang rokok ilegal dalam operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal di sejumlah wilayah Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Kepala Satpol PP Kabupaten Batang Haryono mengatakan operasi tersebut merupakan bagian dari upaya menekan peredaran rokok ilegal yang masih ditemukan di lapangan. Kegiatan itu juga didukung melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026.

Menurut dia, operasi diawali dengan apel gabungan sebelum petugas dibagi menjadi tiga tim untuk menyasar sejumlah lokasi berdasarkan hasil pemetaan dan laporan masyarakat.

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Lokasi pertama yang didatangi berada di Kecamatan Wonotunggal. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, petugas tidak menemukan rokok ilegal sebagaimana informasi yang diterima sebelumnya.

Temuan justru didapat saat tim bergerak ke Desa Sidorejo, Kecamatan Warungasem. Di lokasi tersebut, petugas menemukan ribuan batang rokok ilegal yang disimpan dalam kardus di bagian belakang sebuah warung.

Pemilik warung disebut sempat berusaha memindahkan barang bukti ke lokasi lain. Namun upaya tersebut diketahui petugas sehingga seluruh rokok ilegal berhasil diamankan.

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Dari lokasi itu, tim menyita 5.940 batang rokok ilegal berbagai merek, di antaranya Bonte, Humer, Everest, Marbol, dan Complext.

Operasi kemudian berlanjut ke Desa Masin. Di lokasi ketiga ini, petugas kembali menemukan 4.468 batang rokok ilegal yang disimpan di sebuah warung.

Ribuan batang rokok ilegal ditemukan di dua warung di Kabupaten Batang. Pemilik sempat mencoba memindahkan barang bukti sebelum akhirnya disita petugas.
Sumber antara
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TAGS   rokok ilegal batang rokok gempur rokok ilegal

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