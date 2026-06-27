Mutasi & Rotasi 44 Perwira Menengah Polda Jateng, Ini Daftarnya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 44 perwira menengah (pamen) di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) masuk dalam daftar rotasi dan mutasi pertengahan tahun ini.

Pergeseran jabatan pamen ini diatur dalam Surat Telegram Rahasia yang diterbitkan pada 25 Juni 2026.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jateng Kombes Artanto mengatakan alih tugas dan mutasi jabatan adalah bagian dari siklus penyegaran organisasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).