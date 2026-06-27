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Mutasi & Rotasi 44 Perwira Menengah Polda Jateng, Ini Daftarnya

Sabtu, 27 Juni 2026 – 10:07 WIB
Mutasi & Rotasi 44 Perwira Menengah Polda Jateng, Ini Daftarnya - JPNN.com Jateng
Ilustrasi sertijab perwira menengah di lingkungan Polda Jateng. FOTO: Humas Polda Jateng.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 44 perwira menengah (pamen) di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) masuk dalam daftar rotasi dan mutasi pertengahan tahun ini.

Pergeseran jabatan pamen ini diatur dalam Surat Telegram Rahasia yang diterbitkan pada 25 Juni 2026.

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Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jateng Kombes Artanto mengatakan alih tugas dan mutasi jabatan adalah bagian dari siklus penyegaran organisasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

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"Alih tugas dan mutasi jabatan di lingkungan Polri merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi, tour of duty, sekaligus tour of area yang rutin dilakukan," kata Kombes Artanto dikonfirmasi JPNN.com, Minggu (27/6).

Polda Jateng melakukan mutasi besar, 44 Pamen bergeser demi penyegaran organisasi Polri.
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TAGS   jateng polda jateng kapolda jateng Jawa Tengah semarang polri mutasi jabatan kapolres Mutasi polri

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