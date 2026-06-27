Akrobat Amerika Latin Meramaikan Libur Sekolah di The Park Semarang, Catat Tanggalnya!

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Momen libur sekolah tahun ini dimanfaatkan The Park Semarang dengan menghadirkan hiburan bertaraf internasional bagi masyarakat.

Pusat perbelanjaan tersebut menggelar rangkaian pertunjukan akrobat spektakuler bertajuk Sparktacular Holiday Wonderland: International Circus Show From South America.

Program yang berlangsung mulai 27 Juni hingga 12 Juli 2026 itu menghadirkan para akrobat profesional asal Chile dan Ekuador yang akan tampil langsung di atrium Ground Floor The Park Semarang.

Pertunjukan digelar setiap hari kecuali Senin. Pada akhir pekan, pengunjung dapat menyaksikan dua sesi pertunjukan, yakni pukul 14.00 WIB dan 19.00 WIB. Sementara pada hari kerja, pertunjukan berlangsung pukul 19.00 WIB.

Salah satu atraksi utama yang disuguhkan adalah World Champion Diabolo. Pertunjukan ini mengandalkan keterampilan tinggi para performer dalam memainkan diabolo, alat berbentuk dua mangkuk yang diputar menggunakan tali khusus.

Dengan kombinasi kecepatan, ketepatan, dan koordinasi yang presisi, para akrobat akan menampilkan berbagai trik melempar, menangkap, hingga menerbangkan diabolo ke udara yang menjadi daya tarik utama pertunjukan.

Selain itu, pengunjung juga akan disuguhi Trampwall Show, atraksi akrobatik yang memanfaatkan dinding vertikal sebagai arena utama. Dalam pertunjukan ini, para akrobat melakukan berbagai gerakan ekstrem, mulai dari lompatan, putaran hingga manuver udara yang memadukan unsur parkour, trampolin, dan akrobatik modern.

Usai pertunjukan, pengunjung berkesempatan bertemu langsung dengan para pemain dalam sesi meet and greet yang berlangsung sekitar 20 menit di area atrium.