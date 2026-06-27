Mutasi Besar di Polda Jateng, 18 Kapolres Diganti, Ini Daftarnya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sejumlah daerah di Jawa Tengah akan memasuki babak baru dalam kepemimpinan kepolisian.

Mutasi terbaru yang diterbitkan Mabes Polri membuat sedikitnya 18 jabatan kapolres dan kapolresta di wilayah Polda Jawa Tengah berganti pejabat pada 25 Juni 2026.

Pergantian tersebut menjadi bagian dari rotasi rutin yang dilakukan Polri untuk menjaga dinamika organisasi sekaligus memberikan ruang pengembangan karier bagi personel.

Tak hanya menyentuh level kapolres, mutasi kali ini juga mengubah susunan pejabat strategis di lingkungan Polda Jateng. Sejumlah direktur, kepala bidang, wakil direktur hingga pejabat utama lainnya mendapat penugasan baru.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto mengatakan mutasi merupakan mekanisme yang lazim dalam tubuh Polri.

Selain sebagai bagian dari pembinaan karier, langkah tersebut juga bertujuan menjaga efektivitas organisasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Dengan adanya penyegaran ini, diharapkan kinerja organisasi makin optimal dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat," ujarnya, Sabtu (27/6).

Dalam daftar mutasi terbaru, sejumlah wilayah yang mengalami pergantian pimpinan antara lain Kudus, Pati, Semarang, Kendal, Salatiga, Blora, Wonogiri, Brebes, Rembang, hingga Purbalingga. (ink/jpnn)