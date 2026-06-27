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Tugas Akhir Teater 'Cantik Itu Luka', Bercerita Masa Kolonialisme

Sabtu, 27 Juni 2026 – 19:40 WIB
Tugas Akhir Teater 'Cantik Itu Luka', Bercerita Masa Kolonialisme - JPNN.com Jateng
Adegan pertunjukan teater "Cantik Itu Luka" oleh mahasiswa UPGRIS di SMA Negeri 1 Mranggen, Kabupaten Demak. FOTO: dok/Teater Shankara.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - "Cantik Itu Luka" menjadi karya ciamik yang disuguhkan Teater Shankara di SMA Negeri 1 Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, belum laman ini.

Pertunjukan adaptasi karya Eka Kurniawan ini merupakan rangkaian tugas akhir pragelar teater mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS) Universitas PGRI Semarang (UPGRIS).

Melalui tokoh ikonik Dewi Ayu dan anak-anaknya, para aktor mahasiswa berhasil menghidupkan kembali potret kelam masa kolonialisme, pendudukan Jepang, hingga pergolakan pasca-kemerdekaan Indonesia.

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"Kami ingin memberikan suguhan yang berbeda untuk adik-adik di SMAN 1 Mranggen," kata Nur Hidayah, Sutradara Cantik Itu Luka.

Penonton diajak menyelami bagaimana kecantikan dalam cerita tersebut justru menjadi sebuah kutukan dan tragedi akibat keserakahan manusia.

"Cantik Itu Luka bukan sekadar cerita drama biasa, melainkan refleksi sejarah dan kritik sosial yang kuat. Kami berharap pementasan ini memicu minat baca mereka terhadap karya-karya sastra besar Indonesia," ujarnya.

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Kepala SMAN 1 Mranggen Puji Ningrum mengungkapkan bahwa kehadiran pentas drama dari mahasiswa UPGRIS memberikan warna baru dalam pembelajaran seni dan sastra di sekolah.

"Menjadi media pembelajaran apresiasi sastra secara langsung yang interaktif dan menghibur. Mempererat hubungan kemitraan dengan perguruan tinggi, khususnya UPGRIS dalam pengembangan literasi dan seni budaya," kata Puji.

Cantik Itu Luka menceritakan masa kolonialisme dipentaskan dalam tugas akhir teater mahasiswa UPGRIS.
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TAGS   mahasiswa semarang demak teater

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