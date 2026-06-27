Mutasi Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto Ditarik Mabes Polri, Ini Sosok Penggantinya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Kabid Humas Polda Jateng) Komisaris Besar (Kombes) Polisi Artanto diganti Kombes Yulianto, dari Polda Kalimantan Timur (Kaltim).

Kombes Artanto mendapat tugas baru di Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).

Sementara itu, Kombes Yulianto sebelumnya menjabat Kabid Humas Polda Kaltim yang juga pernah mengisi jabatan Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kombes Artanto mengatakan alih tugas dan mutasi jabatan adalah bagian dari siklus penyegaran organisasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dia sendiri menjabat Kabid Humas Polda Jateng sejak Juni 2024.

"Alih tugas dan mutasi jabatan di lingkungan Polri merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi, tour of duty, sekaligus tour of area yang rutin dilakukan," kata Kombes Artanto dikonfirmasi JPNN.com, Minggu (27/6).

Dia menyebut tujuannya tidak lain adalah untuk pembinaan karier personel, meningkatkan kinerja institusi.

"Serta memastikan bahwa pelayanan, perlindungan, dan pengayoman Polri kepada masyarakat Jawa Tengah tetap berjalan secara optimal," kata abiturien Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 tersebut.

Dalam lingkungan Polda Jateng, Kombes Artanto merupakan 44 perwira menengah yang masuk dalam daftar rotasi dan mutasi pertengahan 2026.