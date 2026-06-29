Cuaca Panas Ekstrem di Jerman Memakan Korban, 13 Orang Tewas Tenggelam

jateng.jpnn.com, JERMAN - Jerman menghadapi tragedi di tengah gelombang cuaca panas ekstrem yang melanda sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir. Sedikitnya 13 orang dilaporkan meninggal dunia akibat insiden tenggelam saat berenang di sungai maupun danau selama akhir pekan.

Cuaca yang menembus angka 40 derajat Celsius membuat banyak warga berbondong-bondong mencari kesegaran di perairan terbuka. Namun, aktivitas tersebut justru berujung petaka bagi sejumlah korban.

Laporan Kepolisian setempat menyebutkan seorang pria berusia 27 tahun kehilangan nyawa setelah tenggelam di Sungai Neckar dekat Heidelberg pada Sabtu (27/6).

Di hari yang sama, pria berusia 30 tahun juga ditemukan meninggal di sebuah danau kawasan Neuhofen, selatan Mannheim. Sementara itu, dua korban lain dilaporkan tewas di lokasi perairan berbeda di Berlin.

Korban tidak hanya berasal dari kalangan dewasa. Seorang bocah berusia 6 tahun meninggal dunia di kawasan Herner Meer yang berada di Kanal Rhine-Herne, negara bagian Rhine Utara-Westphalia.

Polisi juga menemukan jasad pria berusia 40 tahun di Danau Waldsee Raunheim, dekat Frankfurt.

Tragedi serupa terjadi di wilayah Dortmund. Seorang pria berusia 45 tahun sempat dievakuasi pengunjung dari perairan Seepark Lünen pada Jumat (26/6). Meski sempat mendapatkan pertolongan medis, korban akhirnya meninggal dunia di rumah sakit.

Di Isernhagen, dekat Hanover, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun ditemukan tewas setelah operasi pencarian selama dua jam. Berdasarkan keterangan awal, korban diketahui sedang berenang sebelum hilang di bawah permukaan air.