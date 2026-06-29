MinyaKita Diduga Berbau Solar, Dirut BULOG Sidak Pabrik PT KMR, Keluarkan Perintah Tegas

jateng.jpnn.com, KARANGANYAR - Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik PT Kusuma Mukti Remaja (KMR), Sabtu (27/6), setelah muncul keluhan masyarakat terkait produk MinyaKita yang diduga berbau solar.

Keluhan tersebut dilaporkan muncul di sejumlah daerah penerima bantuan pangan, di antaranya Kabupaten Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri.

Menyikapi laporan itu, BULOG bergerak cepat dengan melakukan pemeriksaan langsung ke fasilitas produksi mitra pemasok MinyaKita tersebut.

Dalam sidak itu, Rizal meninjau seluruh proses produksi, mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, pengemasan hingga penyimpanan produk. Pengecekan juga dilakukan terhadap fasilitas pabrik untuk memastikan standar mutu, keamanan pangan, dan higienitas telah diterapkan sesuai ketentuan.

Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan indikasi produk MinyaKita produksi PT KMR memiliki aroma menyerupai solar. Temuan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan instruksi penarikan seluruh produk yang telah terdistribusi kepada masyarakat.

“BULOG tidak akan mentolerir produk yang tidak memenuhi standar mutu. Sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat, seluruh produk MinyaKita produksi PT KMR yang telah terdistribusi kami perintahkan untuk segera ditarik,” tegas Rizal.

Selain penarikan produk, BULOG juga memerintahkan pengujian laboratorium terhadap sampel MinyaKita guna memastikan penyebab munculnya aroma tersebut.

Hasil uji laboratorium nantinya akan menjadi dasar penentuan langkah lanjutan serta tanggung jawab pihak terkait.