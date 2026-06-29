JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Gelombang Panas Ekstrem di Eropa, Prancis Catat Lonjakan Kematian yang Mengkhawatirkan

Gelombang Panas Ekstrem di Eropa, Prancis Catat Lonjakan Kematian yang Mengkhawatirkan

Senin, 29 Juni 2026 – 14:44 WIB
Gelombang Panas Ekstrem di Eropa, Prancis Catat Lonjakan Kematian yang Mengkhawatirkan - JPNN.com Jateng
Gelombang panas yang menyengat Prancis memicu lonjakan kematian. Ilustrasi Foto: Geralt/Pixabay

jateng.jpnn.com, PRANCIS - Dampak gelombang panas ekstrem yang melanda Prancis dalam hampir dua pekan terakhir mulai terlihat dari data kematian nasional.

Badan Kesehatan Masyarakat Prancis mengungkapkan adanya sekitar 1.000 kematian tambahan di luar angka yang biasanya diperkirakan sejak 24 Juni 2026.

Berdasarkan data awal yang dirilis pada Minggu (28/6), lonjakan kematian tersebut terjadi bersamaan dengan cuaca panas berkepanjangan yang menyelimuti sebagian besar wilayah Prancis. Kelompok lanjut usia berumur di atas 65 tahun menjadi yang paling terdampak dalam periode tersebut.

Baca Juga:

Tak hanya itu, otoritas kesehatan juga mencatat kenaikan sekitar 40 persen pada jumlah warga yang meninggal di rumah.

Temuan ini memperkuat kekhawatiran bahwa suhu ekstrem telah memberikan tekanan serius terhadap kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan.

Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rist menegaskan bahwa ancaman belum sepenuhnya berlalu meski suhu udara mulai menurun di sejumlah wilayah.

Baca Juga:

Menurut dia, dampak kesehatan akibat cuaca panas biasanya masih terus terasa beberapa hari setelah puncak gelombang panas terjadi.

“Prancis saat ini mengalami jumlah kematian yang lebih tinggi dari biasanya,” ujar Rist seperti dikutip BFMTV, Senin (29/6).

Gelombang panas yang menyengat Prancis memicu lonjakan kematian. Data awal menunjukkan sekitar 1.000 nyawa melayang di luar perkiraan normal.
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   gelombang panas ekstrem cuaca panas ekstrem cuaca panas prancis eropa

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU