Catat Tanggalnya! Big Bad Wolf Books Hadir Lagi di Semarang, Diskon Besar Menanti

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Lebih dari satu juta eksemplar buku akan dihadirkan dalam Big Bad Wolf (BBW) Books, Kota Semarang, Jawa Tengah pada 9-19 Juli 2026. Selama 10 hari, bazar buku internasional ini juga menghadirkan promo menarik.

Momen BBW Books di Kota Semarang yang ketiga kalinya ini merupakan rangkaian perayaan 1 Dekade BBW di Indonesia. Lokasi bazar di The Suri Ballroom, Queen City Mall Semarang pukul 10.00–22.00 WIB.

Country Director Big Bad Wolf Books Indonesia Marthius Wandi Budianto menyampaikan bazar memasuki satu dekade juga menjadi simbol perjalanan dan komitmen jangka panjang dalam membangun budaya literasi di Indonesia.

“Sepuluh tahun bukan sekadar perjalanan bagi Big Bad Wolf Books, melainkan sebuah komitmen untuk terus mendekatkan buku kepada masyarakat,” kata Marthius dalam taklimat media di Kota Semarang, Senin (29/6).

Dia menyebut misi BBW tidak pernah berubah, yakni memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses bacaan berkualitas.

Menurutnya, antusiasme masyarakat Semarang yang begitu tinggi setiap kali Big Bad Wolf Books hadir menjadi penyemangat hadirnya bazar buku untuk terus melanjutkan misi tersebut.

“Kami berharap kehadiran kami tahun ini dapat menjadi bagian dari persiapan kembali ke sekolah dengantingkat yang lebih tinggi, juga dapat memberi inspirasi lebih banyak keluarga untuk menumbuhkan budaya membaca,” tuturnya.

Founder Big Bad Wolf Books Andrew Yap menyampaikan bahwa Big Bad Wolf Books lahir dari cita-cita untuk membuat buku berkualitas lebih mudah diakses oleh semua orang. Big Bad Wolf Books lahir dari sebuah keyakinan sederhana bahwa buku harus dapat diakses oleh semua orang.