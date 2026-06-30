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Diduga Berada di Spa saat Jam Kerja, Anggota DPRD Semarang Masuk Radar Badan Kehormatan

Selasa, 30 Juni 2026 – 15:15 WIB
Diduga Berada di Spa saat Jam Kerja, Anggota DPRD Semarang Masuk Radar Badan Kehormatan - JPNN.com Jateng
Anggota DPRD Kota Semarang diduga berada di spa saat jam kerja dan dia digerebek sang istri. Foto: Tangkapan Layar Instagram/@kabarsemarang.id

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Semarang mulai menelaah laporan yang ditujukan kepada seorang anggota Komisi B dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial YY.

Laporan tersebut berkaitan dengan isu yang sempat ramai beredar di media sosial mengenai dugaan keberadaan yang bersangkutan di sebuah tempat spa di kawasan Jalan Siliwangi, Semarang Barat.

Surat pengaduan itu telah diterima BK melalui Sekretariat DPRD Kota Semarang pada Senin (29/6). Masuknya laporan tersebut menjadi pintu awal bagi BK untuk melakukan pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan legislatif.

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Ketua BK DPRD Kota Semarang Giyanto mengatakan pihaknya belum mengambil kesimpulan apa pun. Saat ini, BK masih fokus mempelajari substansi laporan sebelum menentukan langkah berikutnya.

Menurut dia, pembahasan lebih lanjut akan dilakukan dalam rapat internal yang dijadwalkan berlangsung Kamis (2/7).

"Surat aduan sudah kami terima dari Sekretariat DPRD. Saat ini masih kami pelajari terlebih dahulu," ujar Giyanto, Selasa (30/6).

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Setelah kajian awal dilakukan, BK berencana memanggil pihak yang dilaporkan untuk dimintai klarifikasi. Selain itu, koordinasi dengan pimpinan DPRD juga akan dilakukan guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai tata tertib dan kode etik dewan.

Terkait kemungkinan sanksi, Giyanto menegaskan semuanya bergantung pada hasil pemeriksaan. Jika yang ditemukan hanya menyangkut persoalan kedisiplinan, BK dapat merekomendasikan teguran, baik secara lisan maupun tertulis.

BK DPRD Kota Semarang mulai memproses aduan terhadap anggota Komisi B berinisial YY. Kasus dugaan berada di spa saat jam kerja kini didalami.
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TAGS   anggota dprd semarang dprd kota semarang spa jam kerja badan kehormatan

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