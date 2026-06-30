5 Daerah di Jateng Jadi Sarang Peredaran Narkoba, Semarang Urutan Pertama

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Lima daerah di Jawa Tengah (Jateng) menjadi sarang peredaran narkoba sepanjang enam bulan terakhir. Kelima daerah tersebut adalah Kota Semarang, Sukoharjo, Surakarta, Kebumen, dan Banyumas.

Dalam enam bulan terakhir, jajaran Polda Jateng mengungkap 1.201 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Dari puluhan kasus barang haram itu, polisi mengamankan 1.485 orang yang kini berstatus tersangka.

Total barang bukti narkotika dan obat berbahaya yang diamankan mencapai 215,81 kilogram.

Rinciannya terdiri dari 24,41 kg sabu, 1,77 gram kokain, 2.014 butir ekstasi atau setara 604,2 gram, 980,91 gram cairan sintetis, 11,18 kilogram ganja, 5,83 kilogram tembakau sintetis, 24.188 butir psikotropika atau setara 7,25 kilogram, serta 551.789 butir obat berbahaya dengan berat mencapai 165,53 kilogram.

Selain narkotika, polisi juga menyita 28 sepeda motor, enam kendaraan roda empat, uang tunai sebesar Rp 9,45 juta, serta ribuan botol minuman keras ilegal dan oplosan.

“Para pelaku kini makin memanfaatkan teknologi untuk menghindari penindakan petugas,” kata Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Jateng Kombes Yos Guntur dalam taklimat media di Mapolda Jateng, Selasa (30/6).

Kota Semarang menjadi urutan pertama dalam peredaran narkoba. Sejumlah barang bukti narkoba besar terungkap di Ibu Kota Jateng, enam bulan terakhir.

Misalnya, kasus sabu dengan berat 2 kilogram (Kg) pada 15 Februari 2026, sabu seberat 5,3 Kg pada 15 Maret 2026, sabu dengan berat 1,3 Kg pads 14 April 2026, dan ganja dengan berat 1,8 Kg pada 9 Maret 2026.