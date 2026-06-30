JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Bus Rombongan Piknik Asal Semarang Masuk Parit Tol Bawen, 2 Tewas

Bus Rombongan Piknik Asal Semarang Masuk Parit Tol Bawen, 2 Tewas

Selasa, 30 Juni 2026 – 20:04 WIB
Bus Rombongan Piknik Asal Semarang Masuk Parit Tol Bawen, 2 Tewas - JPNN.com Jateng
Lokasi kejadian Bus Padang Aran kecelakaan tunggal di Tol Semarang-Solo, Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (30/6). FOTO: Humas Polres Semarang.

jateng.jpnn.com, KABUPATEN SEMARANG - Dua orang tewas dalam kecelakaan maut bus piknik di Tol Semarang-Solo, Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (30/6).

Kecelakaan bus yang mengangkut rombongan piknik asal Kota Semarang ini terjadi di KM 454+200 Jalur A, wilayah Desa Pabelan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang sekitar pukul 07.30 WIB.

"Bus membawa rombongan piknik dari Ngaliyan, Kota Semarang, menuju ke Klaten," ujar Kasatlantas Polres Semarang Iptu Raymond Daniel Titaheluw, Selasa (30/6).

Baca Juga:

Dalam insiden tersebut, Bus Padang Aran itu terperosok ke parit di sisi kiri tol. Diduga sopir bus yang bernama Oktafian Budi Pratama (29), warga Kabupaten Grobogan kehilangan konsentrasi.

"Peristiwa tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas tunggal," ujarnya.

Akibat kecelakaan itu, dua penumpang tewas yakni Sri Purwati (52), dan Abdul Manan (50) warga Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang,

Baca Juga:

"Keduanya mengalami cedera di bagian kepala dan sempat dievakuasi ke RSUD Salatiga," ujar Iptu Raymond.

Sementara itu, dua penumpang bus berpelat nomor H 1481 UQ lainnya mengalami luka ringan, yakni Masrum (48), dan Nury Yana Suryani (33) warga Kecamatan Mijen, Kota Semarang.

Diduga sopir hilang konsentrasi, bus rombongan piknik terjun ke parit Tol Semarang-Solo, dua penumpang tewas.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Jawa Tengah semarang tewas kecelakaan maut bus piknik rombongan piknik bus padang aran

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU