Bus Rombongan Piknik Asal Semarang Masuk Parit Tol Bawen, 2 Tewas

jateng.jpnn.com, KABUPATEN SEMARANG - Dua orang tewas dalam kecelakaan maut bus piknik di Tol Semarang-Solo, Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (30/6).

Kecelakaan bus yang mengangkut rombongan piknik asal Kota Semarang ini terjadi di KM 454+200 Jalur A, wilayah Desa Pabelan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang sekitar pukul 07.30 WIB.

"Bus membawa rombongan piknik dari Ngaliyan, Kota Semarang, menuju ke Klaten," ujar Kasatlantas Polres Semarang Iptu Raymond Daniel Titaheluw, Selasa (30/6).

Dalam insiden tersebut, Bus Padang Aran itu terperosok ke parit di sisi kiri tol. Diduga sopir bus yang bernama Oktafian Budi Pratama (29), warga Kabupaten Grobogan kehilangan konsentrasi.

"Peristiwa tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas tunggal," ujarnya.

Akibat kecelakaan itu, dua penumpang tewas yakni Sri Purwati (52), dan Abdul Manan (50) warga Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang,

"Keduanya mengalami cedera di bagian kepala dan sempat dievakuasi ke RSUD Salatiga," ujar Iptu Raymond.

Sementara itu, dua penumpang bus berpelat nomor H 1481 UQ lainnya mengalami luka ringan, yakni Masrum (48), dan Nury Yana Suryani (33) warga Kecamatan Mijen, Kota Semarang.