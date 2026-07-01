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Ledakan Hebat Terjadi di Kawasan Industri Candi Semarang, 1 Pekerja Tewas

Rabu, 01 Juli 2026 – 15:18 WIB
Ledakan Hebat Terjadi di Kawasan Industri Candi Semarang, 1 Pekerja Tewas - JPNN.com Jateng
Polisi memasang garis polisi di salah satu pabrik di Kawasan Industri Candi Semarang, Rabu (1/7/2026), yang mengalami ledakan di mesin produksinya. (ANTARA/I.C. Senjaya)

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Aktivitas di Kawasan Industri Candi Semarang mendadak gempar setelah terjadi ledakan di salah satu pabrik, Rabu (1/7) pagi.

Insiden yang terjadi di PT Raw Botanical Nusantara itu mengakibatkan satu pekerja meninggal dunia dan tujuh lainnya harus mendapatkan perawatan akibat luka bakar.

Kapolsek Ngaliyan Kompol Aliet Alphard mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 09.56 WIB di area produksi pabrik.

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Berdasarkan informasi awal yang diperoleh kepolisian, ledakan diduga berasal dari sebuah tabung sterilisasi yang berada di ruang produksi. Ledakan kemudian memicu kebakaran dan menimbulkan kerusakan pada bagian bangunan pabrik.

"Tabung meledak, lalu terbakar. Ledakan sampai mengakibatkan kerusakan atap pabrik," kata Aliet.

Tak lama setelah kejadian, petugas pemadam kebakaran bersama aparat kepolisian langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan dan pengamanan area pabrik.

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Tim Identifikasi Forensik (Inafis) Polrestabes Semarang juga telah diterjunkan guna melakukan olah tempat kejadian perkara. Garis polisi dipasang untuk membatasi akses ke lokasi selama proses penyelidikan berlangsung.

Selain menelusuri penyebab ledakan, polisi juga masih mendalami aktivitas produksi yang dijalankan perusahaan tersebut. Menurut Aliet, hasil produksi pabrik diketahui dipasarkan ke luar negeri.

Sebuah ledakan terjadi di area produksi PT Raw Botanical Nusantara, Kawasan Industri Candi Semarang, Rabu (1/7).
Sumber antara
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TAGS   ledakan kebakaran kawasan industri candi semarang Pekerja tewas

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