Dishub Sapu Sejumlah Parkir Liar di Kota Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang “menyapu” sejumlah titik parkir liar yang selama ini mengganggu arus lalu lintas, Rabu (1/7).

Dalam penertiban yang melibatkan Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polrestabes Semarang ini, tim menyisir sejumlah ruas jalan, kawasan pertokoan, pusat keramaian, dan fasilitas umum yang selama ini menjadi titik rawan pelanggaran parkir.

Penertiban menyasar beberapa lokasi, antara lain Jalan Inspeksi di belakang Balai Kota Semarang arah barat, Jalan Gajahmada, Jalan Depok, kawasan pedestrian di sekitar Polux Mall Paragon, serta sepanjang Jalan Simpang di sisi samping DP Mall.

Petugas juga menemukan sejumlah sepeda motor maupun mobil yang diparkir di bahu jalan, memakan badan jalan, hingga menggunakan trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki.

“Kondisi tersebut berpotensi mengganggu arus lalu lintas serta membahayakan keselamatan pengguna jalan,” kata Kepala Seksi Pengendalian Dinas Perhubungan Kota Semarang Budi Fitriansyah.

Selain menindak kendaraan yang melanggar, petugas juga mengedepankan pendekatan persuasif melalui edukasi dan pembinaan kepada para juru parkir.

Mereka diberikan pemahaman agar mengatur kendaraan sesuai dengan zona parkir resmi yang telah ditetapkan sehingga tidak mengganggu fungsi jalan maupun trotoar.

“Kami hadir di lapangan tidak hanya untuk menindak, tetapi juga untuk mengedukasi masyarakat. Tujuannya satu, yaitu mengurai kemacetan, menjaga keselamatan pengguna jalan, dan mengembalikan hak para pejalan kaki,” ujarnya.