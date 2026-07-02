Warga Mengantre, Petugas Disdukcapil Semarang Diduga Main Game, Begini Klarifikasinya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebuah video yang beredar di media sosial memicu perhatian publik setelah memperlihatkan aktivitas di ruang pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Semarang.

Dalam rekaman tersebut, terlihat warga mengantre mengurus dokumen administrasi kependudukan, sementara salah satu layar komputer petugas menampilkan halaman permainan.

Video itu diunggah akun Instagram @dinaskegelapan_kotasemarang dan dengan cepat menarik beragam respons dari warganet.

Banyak yang mempertanyakan profesionalisme pelayanan karena kemunculan tampilan game di tengah aktivitas pelayanan publik.

Narasi yang menyertai unggahan tersebut menyebut ada petugas yang diduga sedang bermain game saat masyarakat menunggu antrean pelayanan.

Menanggapi viralnya video tersebut, Kepala Disdukcapil Kota Semarang Yudi Hardianto Wibowo memberikan penjelasan.

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Menurutnya, sosok yang terlihat dalam rekaman bukan petugas utama pelayanan dokumen kependudukan, melainkan peserta magang yang membantu layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Yudi mengatakan halaman permainan yang muncul di layar komputer bukan digunakan untuk bermain, melainkan sebagai cara agar sistem komputer tetap aktif.