Mengenal Gerakan Partai Anjing yang Deklarasi di Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Partai Anjing resmi dideklarasikan di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Deklarasi partai berakronim ‘Antek-antek Bajingan’ itu dilakukan di Tugu Muda pada Senin (29/6).

Eko Haryanto, Inisiator Partai Anjing menyatakan bahwa nama yang diusung tersebut merupakan bentuk satire politik untuk menyuarakan kritik terhadap maraknya praktik korupsi dan kondisi tata kelola pemerintahan yang memprihatinkan.

“Saya mendeklarasikan Partai Anjing yang selama ini masih bersifat fiktif menjadi sebuah gerakan nyata,” kata Eko, Kamis (2/7).

Dia menjelaskan diksi Anjing sengaja dilakukan sebagai simbol kritik terhadap perilaku para pelaku korupsi yang dinilai rakus dan terus menggerogoti uang negara.

“Kami ingin mempermalukan para koruptor melalui simbol-simbol yang provokatif agar masyarakat lebih mudah menangkap pesan yang ingin kami sampaikan,” ujarnya.

Eko menyebut konsep partai menggambarkan organisasi politik yang menghalalkan rasuah, merekrut kader tidak berintegritas, hingga mengutamakan kepentingan pribadi. Namun, dia menyatakan seluruh konsep adalah representasi parodi.

“Konsep itu justru merupakan kebalikan dari nilai yang kami perjuangkan. Antitesanya adalah politik yang bersih, transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat,” ujarnya.

Kendati demikian, Partai Anjing berencana akan mendirikan kantor sekretariat, bendera, mars, hingga atribut lainnya. Jika memungkinkan, prtai besutannya akan mengupayakan legalitas. (ink/jpnn)