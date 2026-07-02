Singapura Kuasai 48 Persen Investasi Asing di Jateng, Luthfi Bidik Kerja Sama Lebih Besar

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menyatakan Singapura menjadi satu di antara sumber investasi asing terbesar di Jawa Tengah. Prosentase Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai 48 persen.

Itu diungkapkan Luthfi saat menerima Presiden International Zheng He Society Zhang Lu beserta delegasi pengusaha dari Singapura dan Tiongkok ke Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Kamis (2/7).

Menurutnya, kerja sama tersebut tak terlepas dari jejak sejarah Laksamana Cheng Ho yang menjadi penghubung Jawa Tengah dengan dunia internasional.

“Bahkan beberapa pengusaha yang diajak oleh beliau (Zhang Lu, red) juga sudah berinvestasi di KITB (Kawasan Industri Terpadu Batang, red),” ujarnya.

Selain investasi, ekspor Jateng ke negara di ujung selatan Semenanjung Malaya itu juga menunjukkan tren positif. Pada 2025, nilai ekspor Jateng ke Singapura mencapai US 114,96 juta.

“Produk yang banyak diminati antara lain tembakau, produk kayu, dan tekstil,” kata mantan Kapolda Jateng tersebut.

Sementara itu, Presiden International Zheng He Society Zhang Lu mengatakan Jateng, khususnya Semarang memiliki nilai sejarah yang kuat dan berpotensi dikembangkan sebagai kota wisata budaya kelas dunia.

“Kami banyak bergerak di bidang budaya, artificial intelligence (AI), dan teknologi baru untuk mempromosikan kebudayaan,” katanya.