PRPP ‘Mangkrak’, Hanya Hidup Saat Jateng Fair, Gubernur Jateng Sedang Cari Investor

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi kini sedang sibuk mencari investor untuk menggenjot kembali revitalisasi Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) di Kota Semarang.

Dalam gambarannya, PRPP yang ‘mangkrak’ dan hidup saat ada agenda Jateng Fair tiap tahunnya akan disulap menjadi kawasan futuristik dengan fasilitas lengkap berskala internasional.

“Memang sekarang kami lagi carikan investor untuk PRPP,” kata Ahmad Luthfi seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jateng, di Gedung Berlian Semarang pada Kamis (2/7).

Rencananya, revitalisasi PRPP tersebut akan dilengkapi dengan convention hall berukuran besar. Selain itu PRPP juga akan dijadikan sport center yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan olahraga seperti basket, futsal, dan lainnya.

Revitalisasi PRPP tersebut juga akan diintegrasikan dengan pengembangan kawasan-kawasan yang ada di sekitar PRPP. Mulai dari pengembangan Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, kawasan Pantai Marina, hingga Pearl of Java (POJ) City.

Luthfi berharap akan mendatangkan keuntungan bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jateng tersebut, agar berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dengan begitu, PRPP tak hanya menjadi lokasi Jateng Fair yang datang setahun sekali. Dirinya juga mendorong manajemen PT PRPP harus bisa memperbaiki tata kelola BUMD tersebut.

“Jateng Fair itu menjadi salah satu etalasenya Provinsi Jawa Tengah,” katanya. (ink/jpnn)