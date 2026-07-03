Tak Cukup Jago Produksi, UMK Kini Wajib Kuasai Digitalisasi dan Keuangan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Semarang mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan ekonomi yang kian kompetitif.

Kepala BBPVP Semarang Fikri Kurniakiki menyebut bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor paling menentukan keberhasilan transformasi UMK di era digital.

“Kami ingin para pelaku UMK tidak hanya memahami teori, tetapi benar-benar mampu mengimplementasikan teknologi digital dan tata kelola keuangan yang baik dalam usahanya,” kaya Fikri seusai membuka program unggulan Digital Camp ‘SDM UMK Go Up’ di Kantor BBPVP Semarang, Kamis (2/7).

Peserta dalam program ini diikuti sebanyak 200 pelaku UMK. Mereka mendapatkan pembekalan pengelolaan keuangan usaha yang sehat, pemanfaatan teknologi digital, hingga strategi pemasaran berbasis media sosial dan platform digital.

Menurutnya, program ini tidak berhenti pada pemberian materi di dalam kelas. Proses kurasi juga dilakukan untuk memilih 20 UMK terbaik yang akan memperoleh pelatihan lanjutan berupa digital marketing.

Termasuk, kata dia ada akses permodalan, hingga pendampingan peningkatan produktivitas melalui bimbingan para instruktur produktivitas berpengalaman.

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“SDM yang unggul akan melahirkan usaha yang lebih produktif, adaptif, dan memiliki daya saing tinggi,” ujarnya.

Melalui sesi mentoring secara langsung, peserta diajak mempraktikkan digitalisasi usaha mereka, mulai dari penggunaan sistem pembayaran digital, penyusunan laporan keuangan yang akuntabel, hingga membangun strategi promosi yang efektif.