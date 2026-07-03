2 Pendaki Remaja Hilang di Gunung Bismo Wonosobo, Sempat Terdengar Teriakan 'Minta Tolong'

jateng.jpnn.com, WONOSOBO - Dua pendaki remaja dilaporkan hilang di Gunung Bismo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah sejak Rabu (1/7). Hingga saat ini, tim SAR masih melakukan pencarian.

Kedua anak yang diduga masih duduk di bangku SMP itu mendaki via Basecamp Rejosari Krinjing, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo.

“Kalau awal berangkatnya pada 30 Juni 2026, tetapi di 1 Juli yang bersangkutan belum pulang hingga hari ini,” ujar Bangun, Sukarelawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonosobo, Jumat (3/7).

Dia menyebut warga setempat sempat mendengar teriakan “minta tolong” pada 1 Juli sekitar pukul 14.00 WIB di Bukit Pondok Pagergunung.

"Warga juga sempat melihat ada cahaya senter di area Curug Situkung," ujarnya.

Pihaknya bersama sukarelawan gabungan langsung melakukan pencarian. Namun, kedua remaja tersebut belum ditemukan hingga sekarang.

“Tim masih melakukan pencarian. Mohon doanya,”ujar Bangun. (ink/jpnn)