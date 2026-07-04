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Daftar 2.595 Personel Polda Jateng Naik Pangkat Saat HUT ke-80 Bhayangkara

Sabtu, 04 Juli 2026 – 08:00 WIB
Daftar 2.595 Personel Polda Jateng Naik Pangkat Saat HUT ke-80 Bhayangkara - JPNN.com Jateng
Ilustrasi topi pet Kepolisian Republik Indonesia (Polri). FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 2.595 personel Polda Jawa Tengah naik pangkat tepat di saat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara, Rabu (1/7) kemarin. Upacara kenaikan pangkat digelar esok harinya.

Dari ribuan personel, dua pejabat utama Polda Jateng naik pangkat dari Komisaris Besar (Kombes) menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi, yakni Karo Log Polda Jateng Brigjen Pol Nirboyo dan Dirlantas Polda Jateng Brigjen Pol Pratama Adhyasastra.

Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo mengatakan momentum tersebut menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian personel sekaligus amanah untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

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“Kenaikan pangkat harus diimbangi dengan peningkatan kualitas kinerja dalam melayani masyarakat,” ujar Irjen Ribut.

Dia mengingatkan bahwa setiap jenjang kepangkatan membawa tanggung jawab yang lebih besar. Oleh karena itu, seluruh personel diharapkan menjaga integritas, memperkuat soliditas, dan meningkatkan kualitas pelayanan ke masyarakat.

“Setiap personel Polda Jateng harus mampu menjadi penuntun dan teladan bagi masyarakat,” ujarnya.

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Menurutnya, kenaikan pangkat perlu dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat komitmen pengabdian serta meningkatkan profesionalisme dalam menghadapi tantangan tugas kepolisian yang kian dinamis.

“Jadilah sinar kebaikan di tengah masyarakat, tingkatkan kualitas pelayanan, jaga integritas, perkuat soliditas, dan tunjukkan pengabdian terbaik di mana pun bertugas,” katanya. (ink/jpnn)

Saat HUT ke-80 Bhayangkara, 2.595 personel Polda Jateng naik pangkat. Ini daftarnya.

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

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TAGS   polda jateng polisi semarang polri kenaikan pangkat hut ke 80 bhayangkara

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