APJI Nilai Festival Mi Ayam Bakso Wonogiri Perkuat Ekosistem Industri Kuliner

jateng.jpnn.com, WONOGIRI - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) Berty Diah Rahmana menilai Festival Mi Ayam Bakso Wonogiri 2026 menjadi contoh nyata bahwa sebuah agenda kuliner mampu memberikan dampak yang lebih luas daripada sekadar menjadi hiburan masyarakat atau memecahkan rekor.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas, dan berbagai mitra dalam penyelenggaraan festival tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi merupakan fondasi penting dalam membangun industri kuliner yang berdaya saing.

“Bagi APJI, kegiatan seperti ini menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi kuliner daerah sekaligus memperkuat ekosistem jasa boga,” kata Berty.

Dia menjelaskan ketika sebuah daerah mampu mengangkat produk kuliner khasnya menjadi identitas bersama, manfaatnya akan dirasakan oleh berbagai sektor, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penyedia bahan baku, pelaku jasa boga, hingga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sementara itu, Ketua Komisi Tetap Hubungan Pemerintah dan BUMN Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APJI Riesya Ventra yang juga menjadi pembicara dalam sesi “Ngobrol Bareng APJI” mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana memperkenalkan peran APJI sebagai mitra strategis pemerintah.

Melalui sesi tersebut, APJI memperkenalkan peran organisasi dalam mendukung penguatan industri jasa boga melalui peningkatan kompetensi pelaku usaha, perluasan jejaring kolaborasi, serta pengembangan berbagai program yang berdampak bagi sektor kuliner.

APJI menilai keberhasilan Festival Mi Ayam Bakso Wonogiri menjadi bukti bahwa kuliner memiliki kekuatan untuk membangun identitas daerah sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

“Ke depan, APJI berharap makin banyak daerah yang menghadirkan festival kuliner dengan konsep yang tidak hanya berorientasi pada kemeriahan acara, tetapi juga mampu menciptakan ruang edukasi, kolaborasi, promosi, dan pengembangan usaha bagi para pelaku industri,” ujar Riesya.