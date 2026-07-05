Begini Kronologi Penemuan Bayi di Toilet Kereta Sancaka

jateng.jpnn.com, SOLO - Perjalanan Kereta Sancaka tujuan Yogyakarta-Surabaya Gubeng mendadak heboh seusai penemuan bayi di toilet ular besi tersebut pada Sabtu (4/7) sekitar pukul 07.20 WIB.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan bayi tersebut ditemukan di toilet eksekutif tiga. Orang yang pertama kali menemukan adalah seorang penumpang kereta jalur selatan tersebut.

“Petugas kemudian mengecek toilet tersebut dan melaporkan kepada Pusat Pengendalian Pelayanan yang langsung berkoordinasi dengan stasiun terdekat, yakni Stasiun Solo Balapan,” kata Feni dikonfirmasi, Minggu (5/7).

Bayi tersebut kemudian diserahkan ke Pos Kesehatan Stasiun Solo Balapan untuk penanganan lebih lanjut pada pukul 07.30 WIB. Sekitar 30 menit berselang, KA Sancak melanjutkan perjalanannya kembali.

Feni menyebut tim KAI memenuhi kebutuhan dasar bayi agar kondisinya tetap baik dan terjaga.

“Observasi oleh dokter dan bidan Klinik Mediska KAI Solo, kondisi umum bayi dinyatakan dalam keadaan baik,” ujarnya.

Kini, pihaknya sedang berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengungkap sosok yang meninggalkan bayi tersebut.

“Saat ini koordinasi dan penelusuran bersama kepolisian terus berjalan,” kata Feni. (ink/jpnn)