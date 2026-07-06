Udinus Sukses Terapkan Regulasi Ketat The Japan Foundation, Layani 3.500 Peserta JLPT 2026

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Japanese Language Proficiency Test (JLPT) atau ujian sertifikasi kemampuan bahasa Jepang di Kota Semarang pada Minggu (5/7).

Pada pelaksanaan periode Juli 2026, jumlah peserta yang mengikuti ujian internasional tersebut mencapai 3.500 orang.

Jumlah itu meningkat signifikan dibandingkan periode Desember 2025 yang hanya sebanyak 2.500 peserta. Tingginya minat masyarakat mengikuti JLPT membuat kuota yang disediakan langsung habis dalam waktu singkat setelah pendaftaran dibuka.

Ketua Pelaksana JLPT 2026 Udinus Budi Santoso mengatakan, penyelenggaraan tahun ini berlangsung dengan regulasi yang jauh lebih ketat setelah adanya kebijakan baru dari The Japan Foundation selaku penyelenggara pusat.

Menurut dia, sejumlah prosedur pengamanan baru diterapkan untuk mencegah terjadinya kebocoran soal maupun praktik kecurangan selama ujian berlangsung.

“Semua regulasi baru dari pusat sudah kami laksanakan semaksimal mungkin dan tentunya sesuai prosedur. Tentu ini untuk meningkatkan kepercayaan pihak The Japan Foundation terhadap Udinus yang sudah rutin menjadi tuan rumah,” kata Budi.

Salah satu aturan baru yang diterapkan adalah penyimpanan dokumen soal dari Jepang di ruangan khusus dengan sistem pengamanan berlapis dan pemantauan CCTV. Rekaman pengawasan tersebut bahkan dikirim langsung kepada pihak yayasan pusat.

Tak hanya itu, setiap aktivitas yang dilakukan petugas di ruang penyimpanan wajib dicatat dalam berita acara. Sementara distribusi soal ke lokasi ujian baru diperbolehkan pada hari pelaksanaan mulai pukul 07.00 WIB.