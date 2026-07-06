Mulai 2027, PRPP Bertransformasi Jadi Ikon Wisata Jateng

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin mengatakan kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) di Kota Semarang perlu ditata kembali agar menjadi destinasi wisata yang banyak diminati oleh pengunjung.

Dia berharap proses penataan kawasan tersebut sudah bisa dimulai pada 2027. “Kami ingin PRPP kembali menjadi ikon kebanggaan Jawa Tengah," ujarnya saat menutup Jateng Fair 2026 di PRPP Kota Semarang, Minggu (5/7) malam.

Taj Yasin menilai PRPP merupakan tempat wisata idaman masa kecilnya yang memiliki potensi keindahan luar biasa. Revitalisasi ini dirasa krusial karena Jateng tengah membidik target besar di tahun depan.

"Gong kami pada 2027 adalah pariwisata berkelanjutan. Maka saya berharap revitalisasi ini bisa berlanjut, sehingga menumbuhkan pariwisata-pariwisata yang ada di Jawa Tengah," ujar Gus Yasin, sapaan akrabnya.

Di sisi lain, Jateng Fair tahun ini dikunjungi sekitar 125 ribu orang dengan total transkasi mencapai Rp 5 miliar selama 10 hari terakhir.

Sebelumnya, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi kini sedang sibuk mencari investor untuk menggenjot kembali revitalisasi PRPP di Kota Semarang.

Dalam gambarannya, PRPP yang ‘mangkrak’ dan hidup saat ada agenda Jateng Fair tiap tahunnya akan disulap menjadi kawasan futuristik dengan fasilitas lengkap berskala internasional.

“Memang sekarang kami lagi carikan investor untuk PRPP,” kata Ahmad Luthfi seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jateng, di Gedung Berlian Semarang pada Kamis (2/7).