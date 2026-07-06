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Revitalisasi Saja Tak Cukup, PRPP Perlu Sistem Pengelolaan yang Jelas

Senin, 06 Juli 2026 – 15:55 WIB
Revitalisasi Saja Tak Cukup, PRPP Perlu Sistem Pengelolaan yang Jelas - JPNN.com Jateng
Gerbang Pusat Rekreasi & Promosi Pembangunan (PRPP) di Kota Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Revitalisasi Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng) dinilai tidak cukup hanya menghadirkan bangunan megah yang mampu memikat perhatian pengunjung.

Pengembangan juga harus didukung dengan pengelolaan yang jelas serta menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pakar Perancangan Kota Berkelanjutan Universitas Diponegoro (Undip) Prof. Rini Kurniati mengatakan Semarang sebagai Ibu Kota Jateng membutuhkan destinasi rekreasi yang menarik dan inovatif bagi seluruh kelompok usia.

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Menurutnya, revitalisasi PRPP merupakan langkah yang tepat karena destinasi tersebut telah memiliki lahan yang luas, akses mudah, serta berlokasi dekat dengan bandara.

Termasuk saat ini ada pengembangan kawasan baru, Pearl of Java (POJ) City.

“Justru menjadi poin penting yang diprioritaskan termasuk pemeliharaan rutin dan pengelolaan yang jelas nantinya,” kata Rini kepada JPNN.com, Senin (6/7).

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Menurutnya, revitalisasi dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan miniatur Jateng yang berada di kompleks PRPP. Tujuannya sebagai sarana edukasi untuk memperkenalkan kabupaten dan kota di Jateng.

Pun terkait penyesuaian arsitektur yang juga dapat dilengkapi dengan wahana wisata maupun permainan modern mengikuti perkembangan zaman untuk menarik lebih banyak pengunjung.

Pakar mengingatkan revitalisasi PRPP harus berbasis pembangunan berkelanjutan dan dalam sistem pengelolaan harus jelas.
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TAGS   jateng taj yasin wisata Jawa Tengah semarang gubernur jateng revitalisasi undip ahmad luthfi prpp

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