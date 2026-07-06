Kejuaraan Voli Rektor UPGRIS Cup IV Dibuka, Bibit Atlet Nasional Mulai Diburu

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Upaya menjaring bibit-bibit atlet bola voli berbakat terus dilakukan Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) melalui penyelenggaraan Kejuaraan Bola Voli Putra Rektor UPGRIS Cup IV tingkat SMA/SMK/MA se-Jawa Tengah.

Turnamen yang diikuti tim dari Kabupaten Grobogan, Kudus, Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta, dan sejumlah daerah lainnya itu akan bergulir dua hari ke depan, yakni Senin-Selasa (6-7/7).

Rektor UPGRIS Sapto Budoyo mengatakan tingginya antusiasme peserta menunjukkan semangat olahraga di kalangan pelajar masih terjaga.

“Para atlet yang hadir hari ini menjadi bukti nyata semangat olahraga pelajar masih bertahan. Mudah-mudahan tahun depan pesertanya semakin banyak,” ujarnya.

Menurutnya, UPGRIS juga membuka peluang mengembangkan kejuaraan tersebut melalui koordinasi dengan Pengurus Besar Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI). Langkah itu dilakukan agar cakupan kompetisi makin luas dengan tetap berfokus pada kelompok usia pelajar SMA.

Selain menjadi ajang kompetisi, penyelenggaraan turnamen juga dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa UPGRIS yang dilibatkan sebagai panitia. Keterlibatan tersebut dinilai mampu memberikan pengalaman dalam mengelola sebuah ajang olahraga.

Sapto turut memotivasi para peserta agar menjadikan atlet-atlet nasional sebagai inspirasi dalam meraih prestasi. Dia menyinggung keberhasilan tim bola voli Indonesia di tingkat Asia yang diperkuat sejumlah pemain muda berbakat.

“Jadilah Farhan Halim berikutnya. Beliau dan rekan-rekannya telah membuktikan anak bangsa mampu mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional,” katanya.