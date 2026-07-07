BMKG Minta Masyarakat Pesisir Pekalongan Siaga Menghadapi Rob

jateng.jpnn.com, PEKALONGAN - Warga yang bermukim di kawasan pesisir pantai utara Jawa diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir rob dalam beberapa waktu ke depan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menilai sejumlah wilayah pesisir, termasuk Kota Pekalongan, berpotensi terdampak kenaikan muka air laut.

Ketua Tim Manajerial Operasional BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang Giyarto mengatakan fenomena tersebut berkaitan dengan pasang maksimum air laut yang dipengaruhi gaya gravitasi bulan.

Menurut dia, kondisi ini kerap terjadi saat fase bulan purnama maupun awal bulan, ketika ketinggian air laut meningkat dibandingkan hari-hari biasa.

“Kawasan pesisir pantura termasuk Pekalongan memiliki potensi terdampak rob yang perlu diantisipasi bersama. Kami mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan,” kata Giyarto, Selasa (7/7).

Tak hanya dipengaruhi pasang laut, BMKG juga menyoroti faktor angin yang bergerak menuju daratan. Kondisi tersebut dapat mendorong massa air laut ke wilayah pantai sehingga memperbesar peluang terjadinya genangan.

Jika angin darat terjadi bersamaan dengan puncak pasang laut, tinggi muka air laut berpotensi meningkat dan memperluas area yang terdampak rob, terutama di kawasan permukiman, tambak, hingga akses jalan pesisir.

Sebagai langkah mitigasi, BMKG terus memperkuat penyebaran informasi peringatan dini melalui berbagai kanal, mulai dari aplikasi Info BMKG, media massa, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.