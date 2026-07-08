Belasan Kelurahan di Semarang Masuk Zona Rawan Kekeringan, BPBD Siapkan 900 Ribu Liter Air Bersih

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang mulai mengantisipasi dampak musim kemarau dengan menyiapkan cadangan air bersih dalam jumlah besar.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang telah menyiapkan sekitar 900.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga di daerah yang berpotensi mengalami kekeringan.

Kepala BPBD Kota Semarang Endro P Martantono mengatakan pemetaan wilayah rawan kekeringan telah dilakukan sejak awal. Hasilnya, terdapat empat kecamatan yang masuk kategori potensi kekeringan sedang atau zona kuning.

Wilayah tersebut meliputi Kelurahan Rowosari, Meteseh, Bulusan, dan Mangunharjo di Kecamatan Tembalang. Kemudian Kelurahan Wonosari di Kecamatan Ngaliyan, Kelurahan Mangkang, Mangkang Kulon, dan Mangkang Wetan di Kecamatan Tugu, serta Kelurahan Sadeng, Cepoko, dan Sukorejo di Kecamatan Gunungpati.

“Kalau merah itu potensi kekeringannya sangat rawan. Untuk saat ini kategorinya masih sedang,” kata Endro, Selasa (7/7).

Menurut dia, sebagian bantuan air bersih bahkan sudah mulai disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Hingga saat ini, sekitar tujuh tangki air bersih telah didistribusikan ke sejumlah wilayah terdampak.

BPBD menyiapkan sekitar 100 tangki air bersih yang siap digerakkan sewaktu-waktu apabila kebutuhan masyarakat meningkat selama musim kemarau berlangsung.

Selain mengandalkan anggaran daerah, BPBD juga menggandeng sejumlah perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu penyediaan air bersih jika cadangan yang tersedia mulai menipis.