Respons Santai Plt Bupati Pati Soal Tuduhan Fitnah Sudewo

jateng.jpnn.com, PATI - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra merespons Sudewo yang merasa difitnah olehnya hingga menjadi wakil bupati gratisan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Chandra tak menanggapi serius ungkapan Sudewo yang terseret kasus korupsi tersebut. Dia menyatakan fokus dalam menjalankan tugas sebagai Plt Bupati Pati.

“Awake dewe kerja wae seng apik. Mbangun dalan, mbangun Kabupaten Pati ben rakyate makmur mulya. (Kami ini bekerja yang bagus. Membangun jalan, membangun Kabupaten Pati supaya rakyat makmur dan mulai, red),” kata Chandra, Selasa (7/7).

Sebelumnya, Mantan Bupati Pati Sudewo mengaku menjadi sasaran fitnah yang dilakukan mantan wakilnya, Risma Ardhi Chandra yang kini menjabat Plt Bupati Pati.

Pernyataan itu disampaikan Sudewo seusai menjalani sidang lanjutan perkara dugaan korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (6/7).

Menurutnya, Risma selama ini lebih berfokus menjatuhkan dirinya daripada menjalankan tugas sebagai wakil bupati.

“Yang ingin saya katakan untuk Kabupaten Pati, ini kan Plt Bupati, Wakil Bupati itu selalu fitnah saya. Bahkan Plt Bupati menghadap Pak Jokowi, mantan Presiden, mengatakan bahwa dia itu tidak saya beri peran, selalu saya tinggalkan,” kata Sudewo.

Sudewo membantah tudingan tersebut. Dia menyebut selama menjabat Bupati Pati, Risma selalu dilibatkan dalam berbagai kegiatan pemerintahan, termasuk rapat-rapat resmi.