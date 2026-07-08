Jukir Simpang Lima Semarang Keciduk Patok Tarif Rp 10 Ribu, Dishub Ancam Cabut Izin

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Juru parkir (jukir) mematok harga tinggi terciduk beraksi di kawasan Simpang Lima, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sekali parkir, mobil dipaksa membayar Rp 10 ribu pada akhir pekan.

Kepala Bidang (Kabid) Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang Andreas Caturady Kristianto mengatakan telah menindak jukir yang menarik tarif parkir di luar ketentuan tersebut.

“Sudah kami tegur secara lisan. Dia mengakui perbuatannya. Ada satu orang,” kata Andreas, Rabu (8/7).

Tiap akhir pekan atau insidental, tarif parkir di Kawasan Simpang Lima untuk sepeda motor sebesar Rp 4 ribu, sementara kendaraan roda empat Rp 6 ribu.

Pihaknya telah melakukan pembinaan terhadap jukir nakal tersebut. Apabila diulangi, maka akan ada sanksi yang lebih berat. “Ada sanksi pencabutan izin,” kata Andreas.

Kini, pihaknya berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang terkait penindakan tegas apabila ditemukan kasus serupa.

“Kalau (sanksi, red) tindak pidana ringan, nanti kami koordinasikan dengan Satpol PP karena yang punya kewenangan penertiban," ujarnya.

Pihaknya berharap jukir-jukir lain tak memasang tarif di luar ketentuan. Masyarakat yang mengetahui aksi nakal para jukir diminta melaporkan ke petugas Dishub Kota Semarang. “Sehingga warga maupun wisawatan menjadi nyaman,” tuturnya. (ink/jpnn)