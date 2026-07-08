Epson Perkenalkan SC-F20030, Printer Tekstil Industri dengan 8 Printhead

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Epson Indonesia memperkuat lini solusi percetakan tekstil digital dengan meluncurkan printer dye-sublimation terbaru, SureColor SC-F20030, dalam ajang Surabaya Printing Expo (SPE) 2026 yang digelar di Grand City Convex, Surabaya, Jawa Timur.

Printer industri berukuran 76 inci tersebut hadir untuk menjawab kebutuhan sektor tekstil yang kini semakin mengarah pada proses produksi digital berkecepatan tinggi dan efisien.

Head of Vertical Business Epson Indonesia Ario Aditya mengatakan transformasi digital telah menjadi kebutuhan bagi industri tekstil untuk menjaga daya saing di tengah perubahan pasar yang berlangsung cepat.

“Pelaku industri dituntut mampu memproduksi lebih cepat, lebih fleksibel, dan tetap menjaga kualitas secara konsisten. Epson terus menghadirkan inovasi yang membantu pelanggan meningkatkan produktivitas sekaligus menjalankan proses produksi yang lebih efisien dan berkelanjutan,” ujar Ario, Kamis (8/7).

SureColor SC-F20030 dikembangkan dari seri sebelumnya, SC-F11030. Epson membekali perangkat terbaru ini dengan delapan printhead PrecisionCore MicroTFP yang mampu menghasilkan kecepatan cetak hingga 306 meter persegi per jam pada resolusi 600 x 600 dpi.

Performa tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi tekstil dalam volume besar, mulai dari pakaian olahraga, fesyen, dekorasi interior hingga industri alas kaki.

Untuk mendukung operasional berkelanjutan, printer ini dilengkapi sistem tinta bulk ink berkapasitas 10 liter dengan fitur hot swap. Teknologi tersebut memungkinkan proses pencetakan tetap berjalan meski salah satu kantong tinta harus diganti.

Selain mengedepankan produktivitas, Epson juga menyematkan sistem pengering internal dua sisi yang membantu mempercepat proses pengeringan tinta sekaligus meminimalkan risiko kerutan dan transfer tinta pada media cetak.