Lulusan Baru di Job Fair: Sulit Cari Kerja, Sindir 19 Juta Lapang Dada

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Hafsyah Zata berdiri cukup lama di depan selembar spanduk berisi informasi lowongan kerja. Matanya bergerak pelan dari satu baris ke baris berikutnya, menelusuri syarat demi syarat yang tercetak dengan huruf tebal.

Sesekali dia mengangguk, lalu bertanya kepada staf perekrutan yang berjaga di balik meja.

Bagi sebagian orang, pemandangan itu mungkin tampak biasa. Namun, bagi Hafsyah, langkah kecil tersebut menjadi awal dari perjalanan panjang memasuki dunia kerja yang selama ini hanya dia bayangkan dari bangku kuliah.

“Ini kali pertama ikut job fair (bursa kerja, red),” kata Hafsyah kepada JPNN.com sembari tersenyum, Rabu (8/7).

Siang itu, perempuan asal Kota Salatiga tersebut datang ke Unnes Career Expo dengan harapan menemukan pekerjaan pertama setelah menyandang gelar sarjana. Di antara puluhan stan perusahaan yang berjajar, dia berjalan perlahan, memilah peluang sesuai dengan bekal ilmu yang dimilikinya.

Lulusan baru Jurusan Sastra Prancis Universitas Negeri Semarang (Unnes) itu mengaku tidak mudah menemukan pekerjaan yang sejalan dengan latar belakang pendidikannya. Banyak lowongan tersedia, tetapi tak semuanya dapat dia masuki.

“Baru dua yang cocok, Transcosmos sama Pura Grup,” ujarnya.

Meski hanya menemukan dua perusahaan yang dianggap sesuai, dara 21 tahun itu tak kehilangan semangat. Baginya, bekerja di lingkungan perkantoran merupakan impian yang ingin segera diwujudkan.