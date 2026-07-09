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LGBTQ Ancaman Nonmiliter, Pemprov Jateng Gaungkan Pencegahan Lewat Sekolah

Kamis, 09 Juli 2026 – 09:30 WIB
LGBTQ Ancaman Nonmiliter, Pemprov Jateng Gaungkan Pencegahan Lewat Sekolah - JPNN.com Jateng
Ilustrasi interaksi murid dan guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengatakan upaya pencegahan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ) akan digaungkan lewat sekolah-sekolah.

Eks Kapolda Jateng itu mendukung penuh kebijakan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Dukungan itu diwujudkan melalui penguatan edukasi sejak dini, layanan konseling, dan pencegahan oleh perangkat daerah.Kebijakan tersebut mengacu pada Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025–2029, yang mencantumkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman nonmiliter.

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“Dinas terkait kami perintahkan untuk betul-betul melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan. Jadi pencegahan itu harus sejak dari dini (di sekolah, red),” kata Luthfi seusai rapat paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian Semarang, Rabu (8/7).

Dia menyebut juga memiliki layanan konsultasi psikolog gratis yang bisa diakses masyarakat secara daring. Layanan tersebut dapat digunakan untuk pendampingan terhadap berbagai persoalan perilaku berisiko.

Menurutnya, pendekatan Pemprov Jateng akan difokuskan pada pencegahan, edukasi, dan layanan konseling agar persoalan tersebut dapat ditangani sejak dini.

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“Dinas kami punya terobosan kreatif yaitu aplikasi LOGIS. Jadi konsultasi gratis. Ini kami gunakan di tiga kabupaten/kota, bisa konsultasi lewat online, termasuk perilaku menyimpang LGBT juga bisa kita gunakan di sana,” ujarnya. (ink/jpnn)

Upaya pencegahan LGBTQ mulai dilakukan Pemprov Jateng setelah ditetapkan oleh Presiden Prabowo sebagai ancaman nonmiliter.

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

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TAGS   jateng pemprov jateng Jawa Tengah semarang gubernur jateng ahmad luthfi presiden prabowo subianto lgbtq ancaman nonmiliter

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