Jelang Kongres BMPAN, Dukungan untuk Riyan Hidayat sebagai Ketum BM Kian Menguat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dukungan terhadap Riyan Hidayat untuk maju sebagai Ketua Umum BM terus mengalir menjelang pelaksanaan Kongres Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BMPAN) 2026. Kali ini, dukungan datang dari BMPAN Jawa Tengah yang menilai Riyan sebagai sosok dengan dedikasi, loyalitas, dan komitmen kuat dalam membangun organisasi.

Ketua BMPAN Jawa Tengah Fani Dewinta Putri menyatakan dukungan penuh kepada Riyan Hidayat karena dinilai telah menunjukkan kepemimpinan melalui keterlibatannya dalam berbagai proses penguatan organisasi dan kader.

“Organisasi yang besar membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki gagasan, tetapi juga keteladanan, keberanian, dan komitmen untuk berjalan bersama kader. Riyan Hidayat telah menunjukkan semua itu. Beliau hadir bukan hanya saat organisasi membutuhkan dukungan, tetapi juga menjadi bagian dari setiap proses perjuangan dan penguatan kader,” kata Fani, Kamis (9/7).

Menurut Fani, Riyan merupakan figur yang mampu menyatukan berbagai elemen organisasi, mendorong kolaborasi, serta memperkuat semangat kebersamaan di lingkungan BM.

Dia menyebut bahwa kepemimpinan yang kuat lahir dari pengabdian yang dilakukan secara konsisten. Atas dasar itu, BMPAN Jawa Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap pencalonan Riyan Hidayat sebagai Ketua Umum BM.

“Kami percaya kepemimpinan yang kuat lahir dari pengabdian yang tulus. Riyan Hidayat telah membuktikan pengabdiannya melalui kerja nyata, bukan sekadar janji. Atas dasar itu, BMPAN Jawa Tengah menyatakan dukungan penuh dan siap mengawal perjuangan beliau menuju Ketua Umum BM,” ujarnya.

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Fani berharap pemilihan Ketua Umum BM menjadi momentum untuk memperkuat persatuan organisasi. Ia juga mengajak seluruh kader mengedepankan semangat kebersamaan dalam menentukan pemimpin yang akan membawa organisasi ke arah yang lebih baik.

“Dengan semangat persatuan, loyalitas, dan pengabdian, kami yakin Riyan Hidayat mampu membawa BM melangkah lebih jauh, menjadi organisasi yang semakin diperhitungkan, serta menjadi rumah perjuangan yang membanggakan bagi seluruh kader,” katanya.