Di Antara Tumpukan Buku BBW Books, Orang Tua Berburu Masa Depan Anak

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tumpukan buku hampir menutupi wajah Fransiskus. Kedua tangannya bekerja keras menopang puluhan buku bergambar warna-warni, sementara langkahnya pelan menyusuri lorong-lorong bazar. Sesekali dia berhenti, lalu memasukkan buku baru ke dalam pelukannya.

Hampir satu jam lamanya, lelaki berusia 31 tahun itu berburu buku anak. Bukan sekadar mencari bacaan, melainkan sedang mengumpulkan bekal untuk putri tercintanya. Baginya, setiap buku adalah ikhtiar sederhana agar sang buah hati lebih akrab dengan cerita daripada layar gawai.

“Saya cari buku ini sudah cukup untuk bahan bacaan putri saya,” kata Fransiskus, Kamis (9/7).

Pagi itu, The Suri Ballroom, Queen City Mall, Kota Semarang, Jawa Tengah, berubah menjadi lautan pembaca. Ribuan orang memadati hari pertama Big Bad Wolf (BBW) Books Semarang 2026. Sejak pintu belum dibuka, antrean telah mengular di depan lokasi.

Fransiskus, pria asal Toraja yang kini menetap di Kota Semarang, menjadi salah satu pengunjung pertama yang masuk ketika jarum jam menunjukkan pukul 10.00 WIB.

Tanpa banyak berpikir, dia langsung menuju rak buku anak. Pilihannya sudah jelas. “Saya langsung ambil buku Unicorns Colouring Book dan Unicorn Magic Starlight Wishes yang disukai anak saya,” ujarnya, demi masa depan anaknya.

Di sudut lain, Karina Ayu tampak tak kalah sibuk. Perempuan asal Ungaran, Kabupaten Semarang, itu mendorong troli yang perlahan penuh oleh buku-buku anak. Sebagian untuk putranya, sebagian lagi merupakan titipan teman-temannya.

“Yang jelas buat buku anakku, sama beberapa teman-teman aku yang nitip. Buku-buku anak semua, karena teman-teman aku juga punya anak seumuran sama aku,” katanya.