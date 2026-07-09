Segmen Lifestyle & Wellness Jadi Senjata Rooms Inc Semarang Hadapi Tantangan Industri Hotel

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Rooms Inc Hotel Semarang terus memperkuat pasar lifestyle dan wellness sebagai strategi menjaga pertumbuhan bisnis di tengah melambatnya segmen Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) akibat efisiensi anggaran pemerintah.

Strategi tersebut ditempuh melalui sejumlah inovasi, salah satunya menghadirkan Churato, produk kuliner terbaru yang diluncurkan di kawasan Garden DP Mall Semarang.

Kehadiran produk tersebut bukan sekadar menambah pilihan makanan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem gaya hidup yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat urban.

General Manager Rooms Inc Hotel Semarang Kusnadi mengatakan tren masyarakat saat ini tidak hanya mencari tempat menginap atau bersantai, tetapi juga pengalaman yang mendukung gaya hidup sehat dan aktivitas sosial.

Menurut dia, perubahan pola konsumsi tersebut menjadi peluang yang perlu ditangkap pelaku industri perhotelan agar tidak hanya bergantung pada pendapatan konvensional.

"Konsep healthy wellness saat ini berkembang cukup pesat. Karena itu kami mencoba menghadirkan sesuatu yang berbeda untuk menjawab kebutuhan pasar tersebut," ujarnya, Kamis (9/7).

Langkah diversifikasi itu mulai memberikan dampak terhadap performa bisnis perusahaan. Di tengah tantangan yang dihadapi industri perhotelan, Rooms Inc justru mencatat peningkatan tingkat hunian sepanjang semester pertama 2026.

Okupansi hotel tercatat melampaui 88 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun lalu. Capaian tersebut ditopang oleh meningkatnya pasar leisure serta aktivitas masyarakat di sektor lifestyle.