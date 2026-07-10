DP Mall Semarang Catat Kunjungan Stabil di Tengah Tantangan Ekonomi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Di tengah tantangan ekonomi yang membuat sejumlah sektor ritel lebih berhati-hati, DP Mall Semarang masih mampu mempertahankan tingkat kunjungan pengunjung pada level yang stabil.

Kondisi itu mendorong manajemen untuk terus menambah daya tarik pusat perbelanjaan melalui tenant baru, program loyalitas, hingga hiburan akhir pekan.

General Manager DP Mall Semarang Antonius Agus Budiawan mengatakan jumlah pengunjung yang datang ke pusat perbelanjaan tersebut belum mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada hari kerja, rata-rata kunjungan mencapai sekitar 33 ribu orang per hari. Sementara saat akhir pekan, jumlahnya meningkat hingga sekitar 44 ribu pengunjung per hari.

Menurut Antonius, pola konsumsi masyarakat saat ini memang berubah. Pengunjung datang ke pusat perbelanjaan dengan tujuan yang lebih jelas, mulai dari berbelanja kebutuhan fesyen, menikmati kuliner, hingga menghabiskan waktu bersama keluarga.

“Trafik pengunjung masih stabil dan tidak ada penurunan yang signifikan,” katanya dalam media gathering Sinar Mas Land di Semarang, Kamis (9/7).

Untuk menjaga tren tersebut, DP Mall terus memperkuat komposisi tenant. Dalam waktu dekat, pusat perbelanjaan itu akan menghadirkan sejumlah merek baru, termasuk restoran Rembulan dan brand fesyen premium Boss.

Selain mengandalkan tenant baru, DP Mall juga memperluas pilihan hiburan melalui penyelenggaraan Garden Festival yang digelar setiap akhir pekan.