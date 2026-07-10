Bupati Sukoharjo Etik Suryani Kena OTT KPK, Soal Pemerasan Perangkat Desa

jateng.jpnn.com, SUKOHARJO - Operasi Tangkap Tangan Koperasi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) menyasar Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Kamis (9/7).

Politikus PDI Perjuangan itu diperiksa intensif oleh penyidik KPK di Mapolresta Surakarta, Jawa Tengah hingga Jumat (10/7) pagi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Etik Suryani menjadi satu dari lima orang yang terjaring OTT.

“KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup peristiwa tertangkap tangan di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah,” kata Budi dalam keterangannya, Jumat (10/7).

“Dalam peristiwa tertangkap tangan, tim mengamankan lima orang dan salah satunya Bupati Sukoharjo,” katanya.

Seusai diperiksa, Etik bersama sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) digelandang naik bus menuju Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dalam perkara ini, KPK turut mengamankan enam koper.

OTT kali ini berhubungan dengan tindak pidana korupsi terkait pemerasan yang diduga dilakukan oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani kepada sejumlah perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo. (ink/jpnn)