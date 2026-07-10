Buntut Korupsi BGN, Kejaksaan Kumpulkan Data Seluruh SPPG di Jateng, Termasuk Milik Polri

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah, termasuk milik Polri sedang menjadi perhatian Kejaksaan. Data-data dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) itu sedang dikumpukkan buntut kasus korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah Arfan Triono mengatakan pengumpulan data ini juga termasuk SPPG yang dikelola oleh Polri.

“Jadi ke semua SPPG, bukan cuma SPPG Polri saja. Semua SPPG,” kata Arfan dikonfirmasi, Jumat (10/7).

Arfan menjelaskan upaya ini bukan pemeriksaan, melainkan pengumpulan data dan monitoring tata kelola SPPG. Tujuannya, untuk memperbaiki jalannya program MBG seusai terjadi kasus korupsi di BGN yang ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Pendataan dan monitoring pelaksanaan. Apakah ini sudah sesuai atau belum, progresnya bagaimana, pekerjaannya seperti apa, kegiatannya seperti apa, ada kendala atau tidak,” ujarnya.

Hingga kini proses pengumpulan data yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) di masing-masing kota/ kabupaten masih berlangsung.

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“Namun, karena banyak, belum semuanya, baru sebagian. Semuanya didata dan itu perlu waktu cukup lama,” kata Arfan.

Dia juga menyatakan belum ada temuan dugaan penyimpangan karena seluruh jajaran masih berada pada tahap awal pengumpulan data.