Setelah Subuh, Bupati Sukoharjo Keluar dari Mapolresta Surakarta, KPK Bawa 6 Koper

jateng.jpnn.com, SOLO - Bupati Sukoharjo Etik Suryani terlihat meninggalkan Mapolresta Surakarta pada Jumat (10/7) pagi setelah menjalani pemeriksaan selama berjam-jam di tengah kabar operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Informasi yang dihimpun menyebutkan Etik mulai berada di Mapolresta Surakarta pada Kamis (9/7) malam sekitar pukul 21.00 WIB. Pemeriksaan berlangsung di salah satu ruangan di lantai dua gedung tersebut.

Menjelang pagi, aktivitas di Mapolresta Surakarta sempat menjadi perhatian. Sekitar pukul 04.20 WIB, sejumlah petugas terlihat membawa enam koper berwarna hijau menuju ruang pemeriksaan di lantai dua.

Belum diketahui isi koper tersebut maupun keterkaitannya dengan pemeriksaan yang sedang berlangsung.

Sekitar pukul 05.41 WIB, Etik akhirnya keluar dari area pemeriksaan. Mengenakan atasan hitam putih dan celana jeans, dia langsung menuju bus yang telah terparkir di halaman Mapolresta Surakarta.

Tanpa memberikan pernyataan kepada wartawan yang telah menunggu sejak malam, Etik segera masuk ke dalam kendaraan dan meninggalkan lokasi bersama rombongan.

Di Jakarta, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang berkaitan dengan Bupati Sukoharjo.

“Benar,” kata Fitroh saat dikonfirmasi, Jumat (10/7).