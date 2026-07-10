Gubernur Jateng Soal Bupati Sukoharjo Kena OTT KPK: Ikan Busuk dari Kepala

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengaku prihatin soal Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang terjerat Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK).

“Kami prihatin ya, saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan untuk menciptakan clear and good government itu berangkatnya adalah dari pimpinannya. Jadi ikan itu busuknya dari kepala,” kata Luthfi dalam keterangannya, Jumat (10/7).

Menurutnya, seorang pemimpin harus menunjukan suri teladan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam setiap kegiatan, baik saat menjalankan jabatan atau tidak.

“Itu harus transparan dan akuntabel. Ini kuncinya,” katanya.

Pihaknya mendukung penuh langkah KPK sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Menurutnya, kesetaraan di hadapan hukum tidak memandang latar belakang setiap orang.

“Jadi saya dukung sekali kegiatan ini dan saya hanya mengharapkan, tolong semua pejabat di level apa pun untuk betul-betul menerapkan adanya clear and good government,” ujarnya.

Eks Kapolda Jateng tersebut memastikan bahwa pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo tidak terganggu.

“Yang jelas begini, saya nanti akan perintahkan dinas, pastikan pelayanan publik di wilayah Sukoharjo harus tetap berjalan, tidak boleh terganggu,” katanya.