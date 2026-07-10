Mobil Molisa Buatan Unissula Curi Perhatian Gibran di Istana Wakil Presiden

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Mobil Listrik Karya Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) terparkir di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (9/7). kendaraan listrik yang dinamai Molisa ini mencuri perhatian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Gibran langsung meninjau langsung prototipe mobil karya mahasiswa dan dosen Fakultas Teknologi Industri Unissula ini. Dia didampingi oleh Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) Bambang Tri Bawono dan sejumlah mahasiswa.

Gibran menyebut kreativitas mahasiswa dapat terus didorong agar inovasi dapat dikembangkan, baik dari sisi teknologi, desain, maupunkesiapan untuk menjawab kebutuhan industri kendaraan listrik di masa depan.

Pada kesempatan itu, Gibran juga memperlihatkan sejumlah produk kendaraan nasional, termasuk kendaraan taktis Maung.

Ketua Umum Pengurus YBWSA Bambang Tri Bawono menyampaikan perhatian Wapres Gibran terhadap karya mahasiswa Unissula menjadi motivasi besarbagi kampus untuk terus memperkuat ekosistem riset dan inovasi.

Menurutnya, Molisa bukan sekadar karya teknologi mahasiswa, tetapi juga bukti bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam melahirkan sumber daya manusia unggul, kreatif, dan berdaya saing.

“Kami berharap pemerintah dapat memberikan dukungan, pendampingan, dan ruang kolaborasi bagi karya-karya inovatifmahasiswa. Dengan dukungan tersebut, kami yakin Molisa dapat terus disempurnakan sehingga mampu memberi manfaatnyata bagi masyarakat, industri kendaraan listrik, dan kemajuanbangsa Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Teknologi Industri Unissula Muhammad Qomaruddin mengatakan pengembangan mobil listrik bercorak hijau itu menjadi bagian dari upaya membangun budaya riset aplikatif di kalangan mahasiswa.