LAZiS Jateng Gelar Wonderful Muharram Serentak: 738 Anak Yatim dan Dhuafa Tersenyum

jateng.jpnn.com, SEMARANG - LAZiS Jateng menggelar rangkaian program Wonderful Muharram 1448 Hijriah secara serentak di berbagai daerah di Jawa Tengah pada 8-9 Juli 2026.

Kegiatan tersebut menghadirkan beragam program sosial yang menyasar anak yatim, dhuafa, penyandang disabilitas, hingga masyarakat kurang mampu.

Direktur Eksekutif LAZiS Jateng Ariyanto mengatakan Wonderful Muharram menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian sosial melalui berbagai kegiatan yang tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang berkesan bagi penerima manfaat.

"Alhamdulillah, melalui rangkaian Wonderful Muharram tahun ini, kami telah menghadirkan kebahagiaan dan manfaat bagi 738 anak yatim dan dhuafa di berbagai daerah di Jawa Tengah," ujar Ariyanto, Sabtu (11/7).

Salah satu agenda utama dalam program tersebut adalah Jambore Anak Hebat yang digelar serentak di Semarang, Solo, Wonogiri, Sukoharjo, dan Temanggung. Kegiatan itu diisi dengan aktivitas edukatif, permainan, penguatan karakter, serta pembinaan spiritual bagi anak-anak yatim.

Menurut Ariyanto, jambore tersebut diharapkan menjadi ruang yang menyenangkan sekaligus memberi pengalaman berharga bagi peserta.

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"Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang yang menyenangkan sekaligus memberikan pengalaman yang bermakna bagi anak-anak yatim agar semakin semangat belajar, bertumbuh, dan meraih cita-citanya," katanya.

Tak hanya itu, semangat Wonderful Muharram juga diwujudkan melalui berbagai program yang berlangsung di 17 kantor layanan LAZiS Jateng. Setiap kantor menghadirkan kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.