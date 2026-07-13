Koperasi Merah Putih Banjarsari Solo Raup Omzet Rp300 Juta dalam 6 Bulan

jateng.jpnn.com, SOLO - Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, menjadi salah satu contoh berkembangnya ekonomi kerakyatan di Jawa Tengah.

Berawal dari sebuah garasi, koperasi tersebut kini mampu membukukan omzet lebih dari Rp300 juta hanya dalam enam bulan pertama 2026.

Ketua KKMP Banjarsari Budi Agung Setyowicoyo mengatakan koperasi yang dipimpinnya dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Banjarsari.

"Koperasi kami berdiri dan bergerak untuk melayani masyarakat dalam penyediaan gerai sembako. Kemudian kami juga bekerja sama dengan UMKM di Kota Surakarta," kata Budi di Surakarta, Minggu (13/7).

KKMP Banjarsari mulai beroperasi pada September 2025 dengan jumlah anggota awal sebanyak 32 orang. Dalam waktu kurang dari satu tahun, jumlah anggota meningkat menjadi sekitar 130 orang.

Tidak hanya menjual kebutuhan pokok, koperasi tersebut juga menjalankan peran sebagai off taker atau pembeli produk UMKM. Melalui skema tersebut, koperasi menyerap sekaligus membantu memasarkan berbagai produk pelaku usaha lokal sehingga mereka memiliki kepastian pasar.

Selain itu, KKMP Banjarsari juga berfungsi sebagai hub distribusi sembako bagi masyarakat. Untuk menjamin ketersediaan pasokan dan harga yang lebih kompetitif, koperasi menggandeng sejumlah mitra, di antaranya Bulog, ID Food, serta berbagai distributor lainnya.

"Kami berperan sebagai off taker dari UMKM dan juga akan memerankan diri sebagai hub untuk produk-produk kebutuhan sembako bagi warga kita," ujarnya.