Ponpes di Jepara Haramkan MBG, Ini Respons Pemprov Jateng

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Beredar video pernyataan mengharamkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Husna Internasional, Mayong, Jepara, Jawa Tengah.

Pengasuh Ponpes Al-Husna Internasional Jepara Ahmad Mudhofar mengatakan pengharaman menerima MBG di lembaga pendidikan yang dipimpinnya berlaku sejak Jumat (10/7).

“Menyatakan bahwa semua keluarga besar Al-Husna mulai KBIT, TKIT, SDIT, SD Tahfiz, kemudian SMPIQ, SMAIQ, dan keluarga besar Al-Husna semuanya, menyatakan mulai hari ini menolak dan tidak menerima MBG,” kata Mudhofar dikutip, Senin (13/7).

Mudhofar juga menyatakan bahwa penerimaan Program MBG yang dilakukan sebelumnya dianggap sebagai sebuah kekeliruan yang harus disesali.

“Yang beberapa bulan ini kami menerima MBG adalah kami anggap sebagai dosa yang kami harus bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Jadi kami nyatakan bahwa menerima MBG hukumnya haram. Sekali lagi, menerima MBG hukumnya haram karena menolong kemaksiatan hukumnya maksiat, memfasilitasi terjadinya perbuatan haram hukumnya juga haram,” ujarnya.

Selain itu, dalam pernyataannya, Mudhofar menyampaikan tudingan bahwa pengelolaan Program MBG dijadikan sarana praktik korupsi. Seperti yang menyeret Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Sonny Sonjaya, dan Lodewyk Pusung.

“Kita tahu dari hulu sampai hilir, pengelola MBG ini adalah buat sarana untuk berbuat korupsi besar-besaran. Bukan lagi dzon (prasangka, red), tetapi sudah nyata, bukan lagi prasangka, tetapi sudah nyata bahwa pengelolaan dari atas sampai bawah di MBG adalah buat ajang korupsi sebesar-besarnya,” katanya.

Menurut Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, pernyataan Ahmad Mudhofar merupakan pandangan yang sah untuk disampaikan. Namun, baginya, persoalan itu perlu dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan tujuan awal Program MBG.