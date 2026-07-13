Etik Tersangka Korupsi, Gubernur Jateng Tunjuk Eko Sapto Jadi Plt Bupati Sukoharjo

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Eko Sapto Purnomo ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Jawa Tengah. Penunjukan Wakil Bupati Sukoharjo ini dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi setelah Etik Suryani ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sesuai ketentuan perundang-undangan, Luthfi menjelaskan jabatan pelaksana tugas diisi oleh wakil kepala daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat terus berjalan.

“Pelaksana tugas sudah kami tunjuk, yaitu wakilnya. Itu sesuai undang-undang. Sudah ditunjuk sejak kemarin,” ujar Luthfi di kantornya, Senin (13/7).

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Dia memastikan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo tetap berjalan setelah penunjukan plt bupati.

“Tidak boleh ada yang lowong. Prinsip kami, apabila ada penegakan hukum dari KPK maupun pihak lain di kabupaten/kota, pelayanan publik tidak boleh terganggu,” kata Luthfi.

Menurutnya, sejak awal dirinya terus mengingatkan seluruh kepala daerah agar menjalankan pemerintahan sesuai ketentuan hukum dan menjaga integritas.

Dia mengatakan berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, mulai dari pembinaan, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) hingga pakta integritas bersama para kepala daerah.

“Kami sudah mengingatkan dan terus mengingatkan. Kalau sudah diingatkan, sudah membuat MoU, sudah menandatangani pakta integritas, tetapi tetap melakukan pelanggaran, maka risikonya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan,” ujarnya.